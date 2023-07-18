Transfer Haberleri: Galatasaray’a kiralık olarak önerilen Romelu Lukaku, Antalya'da

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Sezonu Inter’de tamamlayan ve Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku’nun burada kalmak istemediği belirtilirken 30 yaşındaki golcünün Belek’te bir otelde çalışması da dikkat çekti.

Bir an önce yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Lukaku’nun, bir otelin sahasında tek başına antrenman yapması ’Galatasaray’dan haber bekliyor’ şeklinde yorumlandı.

Galatasaray yönetimi herhangi bir görüşmenin olmadığını söylerken, Mauro Icardi’nin transferinde problem yaşanması durumunda Galatasaray’ın Lukaku önerisine sıcak bakabileceği ifade edildi.

30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında seyrederken, sarı-kırmızılı ekip Lukaku’nun menajerleriyle masaya oturması durumunda görüşmenin sadece kiralık üzerinden olabileceği de gelen bilgiler arasında.

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