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Transfer Haberleri: Galatasaray’a kiralık olarak önerilen Romelu Lukaku, Antalya'da

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#Transfer#Galatasaray#Romelu Lukaku
Transfer Haberleri: Galatasaray’a kiralık olarak önerilen Romelu Lukaku, Antalyada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 15:57

Mauro Icardi’den haber bekleyen, forvet hattına Türk oyuncu kontenjanı olarak Halil Dervişoğlu’nun ekleyen Galatasaray bir yandan da fırsat transferi kovalıyor. Yoğun sezonda forvetlerin yetersiz kalabileceğini hesaplayan teknik direktör Okan Buruk yönetimden iyi bir isim daha isterken menajerler tarafından Romelu Lukaku sarı-kırmızılı ekibe önerildi.

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Sezonu Inter’de tamamlayan ve Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku’nun burada kalmak istemediği belirtilirken 30 yaşındaki golcünün Belek’te bir otelde çalışması da dikkat çekti.

Bir an önce yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Lukaku’nun, bir otelin sahasında tek başına antrenman yapması ’Galatasaray’dan haber bekliyor’ şeklinde yorumlandı.

Transfer Haberleri: Galatasaray’a kiralık olarak önerilen Romelu Lukaku, Antalyada

Galatasaray yönetimi herhangi bir görüşmenin olmadığını söylerken, Mauro Icardi’nin transferinde problem yaşanması durumunda Galatasaray’ın Lukaku önerisine sıcak bakabileceği ifade edildi.

30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında seyrederken, sarı-kırmızılı ekip Lukaku’nun menajerleriyle masaya oturması durumunda görüşmenin sadece kiralık üzerinden olabileceği de gelen bilgiler arasında.

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#Transfer#Galatasaray#Romelu Lukaku