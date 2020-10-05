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Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı...

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Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı...
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Rizespor, 22 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkarttı. Sağlam, Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 resmi maçta forma giydi.

 

Transfer haberleri | Fenerbahçede ayrılık Murat Sağlam, Rizespora kiralandı...

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