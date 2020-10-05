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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya yolladı!

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Transfer haberleri | Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya yolladı!
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Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya verildi.

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  • Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar
  • Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar
  • Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar
  • Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in kişisel gelişimini tamamlaması için Altınordu Kulübü ile karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma her iki kulübün de haklarının korunacağı şekilde yapılmıştır." denildi. 

Genç kalecinin durumunun takip edileceği belirtilerek, "Futbolcu yetiştirme konusunda sadece ülkemizde değil, dünyada da adını duyuran Altınordu Kulübüne kalecimizin gelişimi konusunda verecekleri destek için şimdiden teşekkür eder, ülke futbolunun geleceği için bu çalışmaların yayılarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetini Altınorduya yolladı

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