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DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Fenerbahçe altyapısından Menemenspor’a! Oğulkan Aydın...

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Transfer haberleri | Fenerbahçe altyapısından Menemenspor’a! Oğulkan Aydın...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Ümraniyesporlu Oğulkan Aydın’ı renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri

Fenerbahçe altyapısından yetişen Oğulkan, Kasımpaşa ve Ümraniyespor’da görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor’la U19 Ligi Elit B’de 16 maça çıkan Oğulkan 3 kez fileleri havalandırdı.

Cuma günü 1’inci Lig’in açılış karşılaşmasında Altınordu’yu konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Menemenspor’da yuvaya dönen kaptan Taşkın’la resmi sözleşme imzalandı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe altyapısından Menemenspor’a Oğulkan Aydın...

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