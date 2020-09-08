Transfer haberleri | Fenerbahçe altyapısından Menemenspor’a! Oğulkan Aydın...
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Ümraniyesporlu Oğulkan Aydın’ı renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Oğulkan, Kasımpaşa ve Ümraniyespor’da görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor’la U19 Ligi Elit B’de 16 maça çıkan Oğulkan 3 kez fileleri havalandırdı.
Cuma günü 1’inci Lig’in açılış karşılaşmasında Altınordu’yu konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını söyledi.
Öte yandan Menemenspor’da yuvaya dönen kaptan Taşkın’la resmi sözleşme imzalandı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle