Transfer haberleri | Erman Güraçar, Turgutluspor’la imza aşamasında!

Sürpriz bir kararla deneyimli çalıştırıcı Cüneyt Biçer’le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin Erman Güraçar’ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği kaydedildi.

Kariyerinde Somaspor, Ayvalıkgücü ve Halide Edip Adıvarspor’u çalıştıran Erman Güraçar, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarda da top koşturmuştu.