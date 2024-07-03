Transfer Haberleri: Eren Erdoğan, Gaziantep FK'da

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Altay’da forma giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Eren Erdoğan, 2+1 yıllık anlaşmanın ardından Başkan Yardımcısı Uğur Şireci’nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Eren Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.