MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Engin Bekdemir, Ankaraspor'da!
GeriFutbol Transfer haberleri | Engin Bekdemir, Ankaraspor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Engin Bekdemir, Ankaraspor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Engin Bekdemir, Ankaraspor'da!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, 28 yaşındaki eski futbolcusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Lisansı çıkartılan Engin Bekdemir, geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig'de forma giydi.

Yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'a transfer olan kanat oyuncusu, kısa sürede Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Ankaraspor, son olarak Almanya 3. Lig ekibi SV Waldhof Mannheim forması giyen 23 yaşındaki sol bek Mete Çelik'i de kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

 

Transfer haberleri | Engin Bekdemir, Ankarasporda

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle