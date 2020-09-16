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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa'da! 20 milyon euro...

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Transfer haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa'da! 20 milyon euro...
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Arsenal'dan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı.

Aston Villa Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.

 

Transfer haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villada 20 milyon euro...

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