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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Ekuban, Genoa ile görüşmek için Trabzon'dan ayrıldı

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Transfer Haberleri: Ekuban, Genoa ile görüşmek için Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya'da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı.

Trabzonspor'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı.

Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi. 

Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Transfer Haberleri: Ekuban, Genoa ile görüşmek için Trabzondan ayrıldı

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