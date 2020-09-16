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Transfer haberleri | Doğukan Özkan, Antalyaspor'da!
Fraport TAV Antalyaspor, Doğukan Özkan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Doğukan Özkan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2000 doğumlu kaleci Doğukan Özkan ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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