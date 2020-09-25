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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Diego Godin, Cagliari'de! Fenerbahçe ile anılmıştı...

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Transfer haberleri | Diego Godin, Cagliari'de! Fenerbahçe ile anılmıştı...
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin’i kadrosuna kattı.



Mavi-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Godin’in Inter’den bonservisiyle alındığı belirtildi.

Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.

Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı.

Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.

 

Transfer haberleri | Diego Godin, Cagliaride Fenerbahçe ile anılmıştı...

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