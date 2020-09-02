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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor’dan Subotic bombası! Fenerbahçe ile anılmıştı...

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Transfer haberleri | Denizlispor’dan Subotic bombası! Fenerbahçe ile anılmıştı...
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Süper Lig’de transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncubu Angelo Sagal’ı renklerine bağlayan Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen Neven Subotic’i transfer etmek için girişimlere başladı.

Denizlispor’un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Teknik direktör Robert Prosinecki’nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edildi.

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya’daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund’a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund’da 2’şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund’dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

Transfer haberleri | Denizlispor’dan Subotic bombası Fenerbahçe ile anılmıştı...

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