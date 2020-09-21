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DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Jose Fernandao!

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Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Jose Fernandao!
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Süper Lig’de geçen hafta evinde Trabzonspor’la golsüz berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Fenerbahçe’nin eski yıldızı Jose Fernandao’yu gündemine aldı.

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Son olarak ülkesi Brezilya’da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015’te Bursaspor’da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia’dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao’nun ise Denizlispor’dan 800 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

Denizlispor 0-0 Trabzonspor | Maçın özeti
Denizlispor 0-0 Trabzonspor | Maçın özeti

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade eden Başkan Çetin, "Yeni sezonda ilk puanımızı aldık. Uzun ve zorlu lig maratonunda her puanın büyük önemi var. Oyuncularımızın Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu mücadele bizi memnun etti. Yeni transferlerimizin takıma katılmasıyla birlikte rekabet artacak ve daha iyi bir takım olacağız. Camia olarak kenetlendikçe daha iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok" dedi. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV Antalyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Jose Fernandao

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