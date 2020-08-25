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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'ya kanca attı!

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Transfer haberleri | Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'ya kanca attı!
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Süper Lig’de dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic’le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı gündemine aldı.

Bordo-mavili ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.

Galatasaraylı sağ kanat Jimmy Durmaz’la da ilgilenen yeşil-siyahlıların en kısa sürede iki oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.

Denizlispor, Galatasaraydan Jimmy Durmazı transfer etmek istiyor
Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer etmek istiyor

Futbol yaşamına Fransa’nın Nancy takımında başlayan deneyimli stoper, Hollanda’da PSV Eindhoven, İtalya’da Sampdoria, Fiorentina, İngiltere’de West Ham United, Rusya’da Lokomotiv Moskova ve Portekiz’de Nacional formaları giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Türkiye’ye geldi.

Demir Grup Sivasspor’da 1 sezon oynayan Da Costa ardından Olympiakos’a geçti. 2017-2018 ve 2018-2019’da Başakşehir formalarını terleten Manuel da Costa, Suudi Arabistan’da Al Ittihad-Jeddah forması giydikten sonra geçen sezonun devre arasında Trabzonspor’a imza attı.

Transfer haberleri | Denizlispor, Trabzonspordan Manuel da Costaya kanca attı

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