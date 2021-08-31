Transfer Haberleri: Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı

Son olarak Adanaspor’dan 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre’ye imza attıran Denizli, forvet bölgesi için geçen sezon Tuzlaspor’da forma giyen Ömer Şişmanoğlu’nu gündemine aldı.

Oyuncuyla masaya oturan Denizlisporlu yöneticiler, yapılan görüşmelerin ardından el sıkıştı.



Kariyerinde Süper Lig’de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giyen Ömer Şişmanoğlu’nun kısa süre içinde kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekliyor.

Geçen sezon devre arasında Tuzlaspor’a transfer olan Ömer Şişmanoğlu, burada çıktığı 8 maçta gol ya da asist üretemedi.

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