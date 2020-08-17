MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Denizlispor, Marvin Bakalorz ile anlaştı! 2 yıllık sözleşme...
GeriFutbol Transfer haberleri | Denizlispor, Marvin Bakalorz ile anlaştı! 2 yıllık sözleşme...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor, Marvin Bakalorz ile anlaştı! 2 yıllık sözleşme...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Denizlispor, Marvin Bakalorz ile anlaştı! 2 yıllık sözleşme...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Levent Çaputçu, futbolcunun takıma Almanya'dan geldiğini söyledi.

Marvin Bakalorz'un başarılı bir futbolcu olduğuna değinen Çaputçu,"Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek. İyi transferler yaparak Denizlispor'u iyi yerlere getirmek. Bunun içinde yeni oluşumlar var. Dolayısıyla herkes için hayırlı ve uğurlu olur. İyi hazırlanarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.

Marvin Bakalorz ise uzun zamandır Türkiye'de oynamayı düşündüğünü belirterek, "Zaten Türk mahallesinde büyüdüm ve Türk arkadaşlarım vardı. Hocayla ve sportif direktörümüzle çok iyi görüşmelerimiz geçti. 2 gündür buradayız. İnsanlar çok sıcak kanlı ve misafirperver. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. " diye konuştu.

 

Transfer haberleri | Denizlispor, Marvin Bakalorz ile anlaştı 2 yıllık sözleşme...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle