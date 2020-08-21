MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Denizlispor, Brezilya seferine çıktı!
GeriFutbol Transfer haberleri | Denizlispor, Brezilya seferine çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor, Brezilya seferine çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Denizlispor, Brezilya seferine çıktı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de dış transferde daha önce Aytemiz Alanyaspor’dan eski kalecisi Cenk Gönen ve Alman kulübü Hannover 96’dan orta saha Marvin Bakalorz’u kadrosuna katan Yukatel Denizlispor, Brezilya seferine çıktı.

Yeşil-siyahlı ekibin, adı Beşiktaş’la da anılan Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı forveti Wellington Nem ve Portekiz ekibi Boavista’dan yine Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann’a teklif sunduğu iddia edildi.

Ukrayna ekibiyle sözleşmesi biten 28 yaşındaki Wellington Nem, geçen sezonu ülkesinde Fluminense’de kiralık geçirip 1 gol attı. 29 yaşındaki Leismann ise geçen sezon Portekiz’de 27 maçta oynadı.

Yönetime dışardan takviyeler sonrası kopmaların da sürdüğü Denizlispor’da daha önce Başkan Ali Çetin’le ters düşen Taner Atilla ve Yasin Özpek gibi ağır topların istifasının ardından dün Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da istifa etmişti.

 

Transfer haberleri | Denizlispor, Brezilya seferine çıktı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle