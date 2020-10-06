Transfer haberleri | Denizlispor 11 takviye yaptı! 9 futbolcuyla yollar ayrıldı...
Yeni sezonda korkulu rüya yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor kadrosuna 11 takviye yaptı. 9 isim ile yollarını ayıran Ege ekibinin 4 futbolcusu ile başka takımlara kiralandı
Y.Denizlispor’un transfer tablosu şöyle:
TAKIMA KATILAN OYUNCULAR:
Cenk Gönen (Geldiği Takım: Aytemiz Alanyaspor, 1+1 yıl)
Marvin Bakalorz (Geldiği Takım: Hannover 96, 2 yıl)
Muris Mesanovic (Geldiği Takım: Mleda Boleslav, (Kiralık, 1 yıl)
Angelo Sagal (Geldiği Takım: Pachuca (2 yıl)]
Costel Pantilimon (Geldiği Takım: Nottingam Forest, 1+1 yıl)
Sakıb Aytaç (Geldiği Takım: Yeni Malatyaspor, 1 yıl)
Özer Özdemir (Geldiği Takım: Yeni Malatyaspor, 4 yıl)
Neven Subotic (Geldiği Takım: Union Berlin, 2 yıl)
Fede Varela (Geldiği Takım: Leganes, 2+1 yıl)
Mathieu Dossevi (Geldiği Takım: Toulouse, 1+1 yıl)
Fabiano Leismann (Geldiği Takım: Palmeiras, 2 yıl)
SÖZLEŞMESİ SONA ERİP AYRILAN OYUNCULAR
Zeki Yavru
Tolgahan Acar
Syam Ben Youssef
Ogenyi Onazi
Olcay Şahan
Kibong Mbamba
Sedat Şahintürk (Kiralık sözleşmesi sonu)
Oscar Estupinan (Kiralık sözleşmesi sonu)
Isaac Sackey (Kiralık sözleşmesi sonu)
KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR:
Kadir Kurt (Kızılcabölükspor)
Emre Sağlık (Kızılcabölükspor)
Asım Aksungur (Muğlaspor)
Murathan Sütçü (Kızılcabölükspor)
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