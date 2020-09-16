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GeriFutbol Transfer haberleri | Crysencio Summerville, Leeds'te! 18 yaşında, 3 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Crysencio Summerville, Leeds'te! 18 yaşında, 3 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Crysencio Summerville, Leeds'te! 18 yaşında, 3 yıllık sözleşme...
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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.

 

Transfer haberleri | Crysencio Summerville, Leedste 18 yaşında, 3 yıllık sözleşme...

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