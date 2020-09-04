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AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Cihan Özkara, İstanbulspor'da!

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Transfer haberleri | Cihan Özkara, İstanbulspor'da!
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TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, forvet oyuncusu Cihan Özkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Cihan Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cihan Özkara, geride kalan sezonu Almanya 4. Lig (Regionalliga West) takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'de geçirmiş ve 24 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.

Transfer haberleri | Cihan Özkara, İstanbulsporda

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