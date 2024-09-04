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Transfer Haberleri: Christopher Lungoyi, Gaziantep FK'da

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#Transfer#Gaziantep FK#Christopher Lungoyi
Transfer Haberleri: Christopher Lungoyi, Gaziantep FKda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 13:27

Gaziantep FK, son olarak Juventus rezerv takımında forma giyen 24 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Christopher Lungoyi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep ekibi, son olarak Juventus rezerv takımında oynayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

Yeni transfer Lungoyi, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Transfer Haberleri: Christopher Lungoyi, Gaziantep FKda

Kongo’nun Kinshasa kentinde dünyaya gelen Lungoyi, futbola Servette takımının altyapısında başladı. 2017 yılında Servette A takımında forma giyen Lungoyi, 2019 yılında Porto B takımında, 2020 yılında ise Lugano takımında forma giydi. 2021 yılında 3.4 milyon Euro karşılığında Juventus U23 takımına transfer olan Lungoyi, sırasıyla St. Gallen, Ascoli, Yverdon Sport formalarını terletti. Kariyerinde toplam 166 resmi karşılaşmaya çıkan Lungoyi, 32 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Gaziantep FK#Christopher Lungoyi

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