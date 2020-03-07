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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Transfer Haberleri | Çağlar Söyüncü'den transfer cevabı! Bayern Münih ve Manchester City...

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Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatma arefesinde.

Sky Sports, Leicester City'nin hem Çağlar Söyüncü hem de James Maddison'ın sözleşmelerini uzatmak için her iki oyuncunun da menajerleriyle görüşmeye başladığını iddia etti.

İngiliz temsilcisi yönetim, iki oyuncunun da maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayarak takımda tutmak istiyor.

BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de bu teklifleri geri çevirerek Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer Haberleri | Çağlar Söyüncüden transfer cevabı Bayern Münih ve Manchester City...

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