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Transfer haberleri | Burak Çapkınoğlu, Adanaspor'da! 2 yıllık sözleşme...
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Burak Çapkınoğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edildiği belirtildi.
Burak Çapkınoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
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