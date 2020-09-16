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GeriFutbol Transfer haberleri | Burak Çapkınoğlu, Adanaspor'da! 2 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Burak Çapkınoğlu, Adanaspor'da! 2 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Burak Çapkınoğlu, Adanaspor'da! 2 yıllık sözleşme...
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TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Burak Çapkınoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edildiği belirtildi.

Burak Çapkınoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

 

Transfer haberleri | Burak Çapkınoğlu, Adanasporda 2 yıllık sözleşme...

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