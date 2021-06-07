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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri: Burak Bekaroğlu, Fatih Karagümrük'te

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Transfer haberleri: Burak Bekaroğlu, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Burak Bekaroğlu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper, Sakaryaspor'un ardından Boluspor'da görev aldı.

Transfer haberleri: Burak Bekaroğlu, Fatih Karagümrükte

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