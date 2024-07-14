×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Transfer Haberleri: Bodrum FK’nın gözü Eyüpspor'dan Fredy’de

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum FK#Transfer#Süper Lig
Transfer Haberleri: Bodrum FK’nın gözü Eyüpspordan Fredy’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 14:29

Süper Lig’de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum FK bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hedefte Eyüpspor'dan Fredy var.

Haberin Devamı

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor’un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy için çalışma başlattı.

Eyüpspor’la 1 yıl daha sözleşmesi süren Angolalı oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Fredy’nin karar aşamasında olduğu kaydedildi.

Geçen sezona Antalyaspor’da başlayan ardından Eyüpspor’a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı.

Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı’nın formasını terletti.

Gözden KaçmasınGaziantep FKya Yunan kaleciGaziantep FK'ya Yunan kaleciHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBeşiktaştan Çaykur Rizespora transfer olduBeşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum FK#Transfer#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!