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Transfer Haberleri: Bir dönem Başakşehir forması giyen Bertrand Traore, Ajax’ta

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#Başakşehir#Ajax#Bertrand Traore
Transfer Haberleri: Bir dönem Başakşehir forması giyen Bertrand Traore, Ajax’ta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 16:24

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax, bir dönem Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna kattıklarını duyurdu.

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Hollanda temsilcisi Ajax, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore’nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

Geride kalan sezonun ilk bölümünde Aston Villa, ikinci yarısında Villarreal formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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#Başakşehir#Ajax#Bertrand Traore

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