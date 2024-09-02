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Transfer Haberleri: Bilal Boutobba, Hatayspor'da

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#Transfer#Hatayspor#Bilal Boutobba
Transfer Haberleri: Bilal Boutobba, Hataysporda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 15:42

Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fransız futbolcu Bilal Boutobba'nın transferiyle ilgili Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Hoş Geldin Bilal Boutobba! Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba’ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla Ligue 1’de mücadele eden Bilal Boutobba, 29 kez sahaya çıktı. Boutobba, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken 1 de asist yapmayı başardı.

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#Transfer#Hatayspor#Bilal Boutobba

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