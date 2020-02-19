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Haber Giriş: 19.02.2020 - 08:03,Son Güncelleme:/

Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!

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Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!

Sezon sonunda Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ile söz kesti. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay vermesinin ardından yeni dönem için transfere şimdiden noktayı koymayı planlıyor.

Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius’un, istikrarsız bir görüntü sergilemesi sonrasında Beşiktaş'ta yönetim, dönem sonunu beklemeden yeni kaleci arayışına başladı. Kulüple kontratı Haziran ayında bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni kalecisini buldu...

Siyah-Beyazlılar’ın, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan’la anlaşma sağladığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinde Mert Günok’un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, Başakşehir’in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan’ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

Milli Takım’da da görev yaptı

Beşiktaş Yönetimi’nin, Volkan konusunda teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp genç teknik adamın da onayını alması sonrasında sezon bitimi için Volkan’la şimdiden söz kesmesi bekleniyor.

2014’ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir’deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım’ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı. (Fanatik)

Transfer Haberleri | Beşiktaştan Volkan Babacan bombası

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