Transfer Haberleri: Beşiktaş’ta yeni sağ bek Jonas Svensson

Haberin Devamı

Romanya’ya giderek Lucescu ile görüşen Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, görüşmenin tüm detaylarını başkan Arat’a iletti.

79 yaşındaki teknik direktörün de şartlarını öğrenen Aybaba, Hasan Arat’ın durumu ele alması ve yönetim kurulunda da değerlendirilmesi sonrası yeniden harekete geçecek ve Lucescu ile anlaşma zemini arayacak.



Mircea Lucescu son olarak Dynamo Kiev’de görev yapmış ve Konfrerans Ligi play-off turunda Beşiktaş’a rakip olmuştu. Deneyimli teknik adam 3 Kasım 2023’de istifa etmişti.





YENİ SAĞ BEK Jonas Svensson



Beşiktaş dış transferde de atağa geçerek yeni bir sağ bek ile anlaşma sağladı.



Siyah beyazlılar, dün Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson ile anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

31 yaşındaki Norveçli sağ bekle 2.5 yıllık kontratta anlaşan siyah beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdikleri Svensson’u kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.