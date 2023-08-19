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Transfer Haberleri: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, Sarajevo’ya kiralandı

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#Beşiktaş#Transfer#Ajdin Hasic
Transfer Haberleri: Beşiktaşta Ajdin Hasic, Sarajevo’ya kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 16:36

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo’ya kiralık olarak gittiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic'i kadar Sarajevo’ya kiraladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Sarajevo'nun Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

2019-2020 sezonun devre arası transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu ardından kiralık olarak Ümraniyespor forması giydi.

Geçtiğimiz sezonu ise Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe’de geçiren Hasic, 11 resmi müsabakada süre alıp, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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#Beşiktaş#Transfer#Ajdin Hasic

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