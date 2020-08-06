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Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Beşiktaş, Papiss Cisse ile anlaştı! Junior Fernandes sırada...

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Transfer haberleri | Beşiktaş, Papiss Cisse ile anlaştı! Junior Fernandes sırada...
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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse'yle büyük ölçüde anlaştı. Taraflar önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidererek imzaları atacak. Siyah-beyazlılar, Junior Fernandes ile de masaya oturdu.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, forvet hattını Papiss Cisse ile takviye ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere.

Alanyaspor, Ceyhun ile 2 yıl daha 'devam' dediAytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren futbolculardan Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz dedi.
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Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro'da anlaştı. Sözleşme şartlarındaki küçük pürüzleri gidermek için taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Son dakikada bir aksaklık olmazsa, Cisse önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.

Golcü oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cisse'nin tercihi Beşiktaş oldu.

Sırada Junior Fernandes var

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N'Sakala ve Wellinton'u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu.

Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Yıldız oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcunun orta sahaya önemli bir fark getireceğine inanıyor.

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