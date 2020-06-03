Transfer haberleri: Beşiktaş ile adı anılan Hamza Barry kimdir?

Beşiktaş ile adı anılan Hamza Barry, transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. 15 Ekim 1994 Gambiya doğumlu olan Hamza Barry, futbola 2013 yılında Gambia Ports Authority takımında başladı. Sonra sırasıyla, Malta takımı Valletta, Güney Kıbrıs takımı Apollon Limassol, İsrail takımı Maccabi Netanya, İsrail takımı Hapoel Tel Aviv ve Hajduk Split'te oynayan Hamza Barry, Gambiya milli takımında da forma giyiyor.

Merkez Orta Saha mevkisinde forma giyen Hamza Barry, ihtiyaç halinde sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

1,75 boyundaki Hamza Barry, sağ ayağına hakimdir.