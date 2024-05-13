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Transfer Haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Cihan Çanak
Transfer Haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 11:04

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege’de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak’ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

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Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı.

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Cihan Çanak

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