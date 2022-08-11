Transfer Haberleri: Berkan Küpelikılınç ve Abdulkerim Çakar Gaziantep FK'da

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Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 19 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Frankfurt II takımından genç futbolcu Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Berkan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Berkan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Abdulkerim Çakar'dan 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmaları çerçevesinde gurbetçi bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Portekiz 2. Lig temsilcilerinden Academico'da kiralık forma giyen genç gurbetçi futbolcu Abdulkerim Çakar'ı kadrosuna kattı. Kariyerinde 78 resmi müsabakaya çıkarak 30 gol, 4 asistlik performans gösteren ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Abdulkerim Çakar, Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız adayı Abdulkerim Çakar ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Abdulkerim Çakar, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Abdulkerim’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.