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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile "devam" dedi!

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Transfer haberleri | BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile "devam" dedi!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Transfer haberleri | BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile devam dedi

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