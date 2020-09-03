Transfer haberleri | BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile "devam" dedi!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!