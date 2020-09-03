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Transfer haberleri | BB Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile "devam" dedi!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
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