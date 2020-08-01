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Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Başakşehir'den yerli stoper hamlesi! Boşa çıkan Oğuz Yılmaz...

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Transfer haberleri | Başakşehir'den yerli stoper hamlesi! Boşa çıkan Oğuz Yılmaz...
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Şampiyon Başakşehir, bir yandan Kopenhag maçını düşünürken, diğer taraftan transferde özellikle yerli isimlere yöneliyor. Savunmada yerli bir alternatifi bulunmayan Başakşehir, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Oğuz Yılmaz’ı gündemine aldı.

Ligde şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Başakşehir, transferde düğmeye bastı. 

Bir yandan Kopenhag maçını düşünen Turuncu-Lacivertliler, diğer taraftan özellikle yerli isimlere yöneliyor.

Savunmada yerli bir alternatifi bulunmayan Başakşehir, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Oğuz Yılmaz’ı gündemine aldı.

Denizlispor’da çok iyi sezon geçiren ve kontratı sona eren başarılı stoper, ligde 27 karşılaşmada görev aldı.

27 yaşındaki Oğuz’un en önemli avantajlarından biri bonservisinin elinde olması. (Fanatik)

 

Transfer haberleri | Başakşehirden yerli stoper hamlesi Boşa çıkan Oğuz Yılmaz...

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