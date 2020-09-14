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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde! Ali Kaan Güneren...

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Transfer haberleri | Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde! Ali Kaan Güneren...
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TFF 1’inci Lig ekibi Akhisarspor’un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren, Süper Lig ekiplerinin gündeminde. 20 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir başta olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
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Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terletiyor.

Akhisarspor’un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro.

Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Güneren’in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

Transfer haberleri | Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde Ali Kaan Güneren...

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