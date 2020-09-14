Transfer haberleri | Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde! Ali Kaan Güneren...

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Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terletiyor.

Akhisarspor’un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro.

Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Güneren’in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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