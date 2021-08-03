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GeriFutbol Transfer Haberleri: Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i kiraladı

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Transfer Haberleri: Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i kiraladı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'ın futbolcusu stoper Gökay Güney'i 1 yıl daha kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gökay Güney ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Galatasaray takımının alt yapısında yetişen Gökay, geçen sezon da kiralık olarak bordo-beyazlı formayı giymişti.

Transfer Haberleri: Bandırmaspor, Galatasaraydan Gökay Güneyi kiraladı

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