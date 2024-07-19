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Transfer Haberleri: Aston Villa, Jaden Philogene'i kadrosuna kattı

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#İngiltere Premier Lig#Hull City#Aston Villa
Transfer Haberleri: Aston Villa, Jaden Philogenei kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:07

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene'i renklerine bağladığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Jaden Philogene'in yeni adresi belli oldu.

Premier Lig temsilcisi Aston Villa, altyapısından yetişen 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 1 sezonun ardından yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer Haberleri: Aston Villa, Jaden Philogenei kadrosuna kattı

"Hull'da yaptıklarımı Villa Park'ta da yapmak istiyorum"

Transferin ardından bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Philogene, "Harika bir duygu, sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Unai Emery, benimle yüz yüze görüştü ve oyun sürem hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Geçen yıl sezon öncesi burada olduğumda iyi iş çıkardığımı ve bu sefer şans bulacağımı söyledi. Bu aynı zamanda bana ve nasıl oynadığıma da bağlı. Umarım en iyi oyunumu oynayabilir, maç süresi alabilir ve bunu taraftarların önünde başarabilirim. Hull'da yaptıklarımı Villa Park'ta da yapmak istiyorum. Küçük bir çocukken Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Her zaman bir gün orada olmak istediğimi düşündüm ve işte buradayım" ifadelerini kullandı.

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Geçen sezon Hull City formasıyla Championship'te 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde birçok takımla anılmıştı.

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#İngiltere Premier Lig#Hull City#Aston Villa

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