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GeriFutbol Transfer haberleri| Arda Hilmi Şengül, Boluspor'da!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri| Arda Hilmi Şengül, Boluspor'da!

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Transfer haberleri| Arda Hilmi Şengül, Boluspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Transfer haberleri| Arda Hilmi Şengül, Bolusporda

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