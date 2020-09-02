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Transfer haberleri| Arda Hilmi Şengül, Boluspor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Genç oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.
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