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GeriFutbol Transfer haberleri | Araz Abdullayev, Beypiliç Boluspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Araz Abdullayev, Beypiliç Boluspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Araz Abdullayev, Beypiliç Boluspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 28 yaşındaki Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllığına anlaşma imzaladı.

Futbola Neftçi takımın altyapısında başlayan ve daha sonra Everton takımın altyapısına transfer olan futbolcu, Panionios, Kebele, Anorthosis, Karabağ takımlarında forma giydi.

Öte yandan deplasmanda Adana Demirspor ile 22 Eylül'de karşılaşacak kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek ve yardımcı antrenörler gözetiminde sürdürüyor.

 

Transfer haberleri | Araz Abdullayev, Beypiliç Bolusporda 1+1 yıllık sözleşme...

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