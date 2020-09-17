Transfer haberleri | Antalyaspor'da ayrılık! Leschuk, Oviedo'ya kiralandı...

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Kulübün sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler Gustavo Blanco Leschuk" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Leschuk satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadesi yer aldı.

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