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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Antalyaspor'da ayrılık! Leschuk, Oviedo'ya kiralandı...

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Transfer haberleri | Antalyaspor'da ayrılık! Leschuk, Oviedo'ya kiralandı...
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Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncuları Gustavo Blanco Leschuk'u İspanya'nın Oviedo takımına 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler Gustavo Blanco Leschuk" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Leschuk satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadesi yer aldı.

 

Transfer haberleri | Antalyasporda ayrılık Leschuk, Oviedoya kiralandı...

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