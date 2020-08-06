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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Antalyaspor’da 5 futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

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Transfer haberleri | Antalyaspor’da 5 futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!
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Yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak Fraport TAV Antalyaspor’da futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Charles, N’Dinga, Chico, Salih Dursun, Cissokho ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak. Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar’da kampa girecek.

Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına vedaFRAPORT TAV Antalyaspor'da 38 yıldır kulüp malzemecisi olarak görev yaptığı süreçte Rüştü Reçber, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Samuel Eto'o, Lukas Podolski, Milan Baros gibi Türk futboluna adını yazdırmış yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra Şenol Güneş, Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı gibi birçok teknik adamla çalışan 60 yaşındaki Sadettin Tosun, kırmızı beyazlı futbolcuların omuzlarında takıma veda etti.
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hakan Özmert’in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi.

Antalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka’nın ardından Charles, N’Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı. Y

ekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim, Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova’ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.

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