×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Transfer Haberleri: Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu kiraladı

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Transfer#Moussa Djenepo
Transfer Haberleri: Antalyaspor, Moussa Djenepoyu kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 16:09

Sezona Alex de Souza yönetiminde girecek olan Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Moussa Djenepo için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Transfer Haberleri: Antalyaspor, Moussa Djenepoyu kiraladı

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise transferlerin devam edeceğini söyledi.

Antalyaspor'da "12" numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Gözden KaçmasınAlex de Souza’ya yoğun ilgi Antalyaspor, Burdurda kamp yapıyor...Alex de Souza’ya yoğun ilgi! Antalyaspor, Burdur'da kamp yapıyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Transfer#Moussa Djenepo

BAKMADAN GEÇME!