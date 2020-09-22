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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha! Idriz Voca, Ankara'da...

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Transfer haberleri | Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha! Idriz Voca, Ankara'da...
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

 

Transfer haberleri | Ankaragücüne Kosovalı orta saha Idriz Voca, Ankarada...

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