×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Transfer Haberleri: Alvaro Morata, Milan'da

Güncelleme Tarihi:

#İtalya Serie A#Alvaro Morata#Milan
Transfer Haberleri: Alvaro Morata, Milanda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 14:58

İtalya Serie A takımlarından Milan, İspanyol oyuncu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haberin Devamı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den transfer edilen 31 yaşındaki santrforla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Alvaro Morata, sırasıyla Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Morata, ulusal ve uluslararası birçok başarı kazandığı kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 506 maçta 172 gol kaydetti.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya'nın kaptanlığını üstlenen Alvaro Morata, milli takım formasıyla da oynadığı 80 müsabakada 36 kez fileleri havalandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya Serie A#Alvaro Morata#Milan

BAKMADAN GEÇME!