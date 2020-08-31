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GeriFutbol Transfer haberleri | Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı!
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DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı!

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Transfer haberleri | Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı!
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TFF 1. Lig’de dış transferde Giresunspor’dan Ahmet İlhan Özerk ile sözleme imzalayan Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı.

Süper Lig’en yeni temsilcisi Hatayspor’un ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadığı ve kariyerine kırmızı-lacivertlilerde devam edeceği kaydedildi. 

Altınordu ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Muhammed Mert’in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılacağı belirtildi.

Şu an Belçika’da bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla döner dönmez sözleşme imzalanacağı vurgulandı.

Son 2 sezondur Altınordu’da top koşturan deneyimli orta saha geçen sezon 32 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 2 bin 461 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

 

Transfer haberleri | Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı

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