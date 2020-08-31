Transfer haberleri | Altınordu’da Muhammed Mert yuvada kaldı!

Süper Lig’en yeni temsilcisi Hatayspor’un ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadığı ve kariyerine kırmızı-lacivertlilerde devam edeceği kaydedildi.

Altınordu ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Muhammed Mert’in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılacağı belirtildi.

Şu an Belçika’da bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla döner dönmez sözleşme imzalanacağı vurgulandı.

Son 2 sezondur Altınordu’da top koşturan deneyimli orta saha geçen sezon 32 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 2 bin 461 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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