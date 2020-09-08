MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Altınordu’da hedef Emre Nefiz!
GeriFutbol Transfer haberleri | Altınordu’da hedef Emre Nefiz!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altınordu’da hedef Emre Nefiz!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Altınordu’da hedef Emre Nefiz!
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de yeni sezonun ilk haftasında cuma günü Menemenspor’la oynayacağı derbiye hazırlanan Altınordu’nun dış transferde Adana Demirspor’dan Emre Nefiz’i gündemine aldığı öğrenildi.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kırmızı-lacivertlilerin gurbetçi oyuncu konusunda Adana ekibiyle temaslara başladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservis sorununu çözerek İzmir ekibine gelmesi bekleniyor. 

Türkiye kariyerine 2014-15 sezonunda Gaziantepspor’da başlayan Emre, Alanyaspor ve Giresunspor’da da top koşturdu. Gurbetçi futbolcu Süper Lig’de 56 maçta 1 gol atarken, 1’inci Lig’de 28 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı.

Transfer haberleri | Altınordu’da hedef Emre Nefiz

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle