MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı!
GeriFutbol Transfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı!
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendini gösterme fırsatı bulamayan stoper Enes Sığırcı, yeni sezon öncesi kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

Yönetim, sözleşmesi biten tecrübeli savunmacıya kiralık olarak 2’nci Lig’de yer alan Niğde Anadolu FK’ya gitmesini teklif ederken, henüz tam olarak iyileşmediğini belirten Enes’in bir süre hiçbir kulüple anlaşmayı düşünmediğini ileterek yuvadan uçtuğu ifade edildi. 

Çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor’da birer kez, Altınordu’da ise iki kez sol dizinden ameliyat olan 27 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon bir kez bile forma giyemedi.

 

Transfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle