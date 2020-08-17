Transfer haberleri | Altınordu’da Enes Sığırcı ile yollar ayrıldı!

Yönetim, sözleşmesi biten tecrübeli savunmacıya kiralık olarak 2’nci Lig’de yer alan Niğde Anadolu FK’ya gitmesini teklif ederken, henüz tam olarak iyileşmediğini belirten Enes’in bir süre hiçbir kulüple anlaşmayı düşünmediğini ileterek yuvadan uçtuğu ifade edildi.

Çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor’da birer kez, Altınordu’da ise iki kez sol dizinden ameliyat olan 27 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon bir kez bile forma giyemedi.

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