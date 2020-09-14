Transfer haberleri | Altınordu, Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi!

Yönetim, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Geçen sezon devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor’dan transfer edilen Metehan, sergilediği futbol ve attığı gollerle kısa sürede kendisini kanıtladı. 2019-20’de Altınordu formasıyla 4 gol kaydeden Metehan, bu sezona da Menemenspor filelerini sarsarak lige golle başladı.

Misli.com 2. Lig’de yer alan hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK için düşünülürken teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporuyla Altınordu’ya transfer edilen forvet oyuncusu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. 2015-17 yılları arasında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ederken, önce 3. Lig’e oradan da 1. Lig’e tırmanan Metehan Mimaroğlu , alt liglerde henüz keşfedilmemiş yeteneklerin olabileceğini gösterdi. Altınordu, 50 bin TL bonservis ücretiyle transfer ettiği Metehan’ı düşük bir maliyetle alıp önemli bir transfer başarısına imza attı.

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